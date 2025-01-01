Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 3: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 3
Am Bergbauernhof von Almwirt Michael bringt der Postbote eine ganzen Berg an Bewerbungen, umso schwerer fällt es ihm uns seiner rüstigen Oma Mitzi, eine Entscheidung zu treffen - nicht zuletzt, weil die Meinungen von ihm und Oma sich nicht immer decken. Kaum sind die letzten Vorbereitungen getroffen holt er auch schon seine erste Bewerberin Ramona vom Bahnhof ab - und nicht nur Ramona wartet dort, sondern auch eine nicht ganz so freudige Überraschung... in Form einer Klarsichthülle an der Windschutzscheibe. Auf der familieneigenen Alm wird den Bewerberinnen zur Begrüßung hausgemachter Schnaps serviert... zur Freude der Damen und vor allem Oma Mitzi. Das Südsteirische Gespann Franz und Sigi durchstöbert den großen Bewerbungsstapel bei einem Gläschen Wein und mit blendender Laune und ist auch eigentlich perfekt vorbereitet, als die Damen ankommen sollen. Eigentlich! Denn zu spät bemerken die beiden, dass sie vergessen haben die Blumen zu besorgen, somit kommt Sigis erste Favoritin gleich in den Genuß sich ihren Strauß selbst auszusuchen. Während Norbert sich sehr leicht getan hat sich für 3 Frauen zu entschieden hadert Zuckerbäcker Roland ein wenig mit Dame Nummer 3. Aber kein Problem, dass der quirlige Niederösterreicher nicht leicht lösen kann. Kurzerhand klettert der chaotische Tierliebhaber mitsamt den Bewerbungen ins Schweinegehege und fragt sein Hängebauchschwein Franzl, ob er die Dame mit den blonden oder mit den braunen Haaren einladen soll. Das Schwein Franzl entscheidet sich mit seiner feinen Schnauze für die blonde Deborah... ob Roland sich auf Franzls Riecher verlassen kann?
