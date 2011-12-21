Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 17Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 17: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 17
Bei Julia beginnt der Kampf die 32-Jährige zu beeindrucken. Nachdem sie kurz und schmerzlos einen ihrer Herren verabschiedet hat, entfacht ein regelrechtes Wettrennen um die Gunst der Niederösterreicherin. In den Salzburger Bergen scheint die Vorarlbergerin Dani das Rennen mehr und mehr für sich zu entscheiden. Zumindest vermutet Konkurrentin Nicole, dass sie etwas unternehmen muss, will sie Bergbauer Hans noch für sich gewinnen. Die Situation im Waldviertel ist indes ein wenig komplizierter. Während Markus sich rundum wohl fühlt, keimen bei Irene und Verena Zweifel. Zu wenig zeigt der Niederösterreicher seine Gefühle und auch wenn beide Frauen ernsthaft an ihm interessiert sind, so wünschen sie sich doch eindeutige Zeichen, oder vielmehr: sie forden diese ein. Die größte Hürde steht Weber Thomas bevor: Ist sein Charme groß genug um die Frau seiner Träume zurückzugewinnen?
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