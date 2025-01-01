Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 22Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 22: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 22
Das Finale hält so manche unerwartete Wendung und Überraschung bereit! In der Steiermark war nach der Hofwoche der Himmel voller Geigen. Franz hat sich in Lena verliebt, Lena bis über beide Ohren in Winzer Franz. Die beiden werden ein Paar und aus Verliebtsein wird Liebe, bis sich schlagartig alles ändert.... zum Besseren oder zum Schlechteren? Wir werden es erfahren. Auch das Zusammentreffen von Bauer Tom und seinen Frauen fördert nackte Tatsachen ans Tageslicht... im wahrsten Sinne des Wortes und Waldviertler Markus hat sein Glück gefunden, nur mit wem? Und dann schägt auch für Steffi die große Stunde: Ruft ihr Geständnis die richtigen Reaktionen her oder geht alles schief?
