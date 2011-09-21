Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 4
Ein unliebsames Erwachen blüht diesmal Ackerbauer Norbert. Als er am Morgen in die Küche kommt ist das Haus leer, seine Damen verschwunden. Ohne Kaffee kommt der Niederösterreicher aber nicht in die Gänge - und der ist auch weg. Während Weinbauer Franz seine Favoritinnen galant durch Haus und Hof führt sieht bei Freund Sigi der Rundgang etwas anders aus. Kaum hat der 44-Jährige mit seinen Frauen die Türschwelle übertreten beginnt ein launiger Flirtmarathon und kaum versieht man sich, landet Sigi samt Frauen auch schon im Bett. Rasend kommt er Irmgard und Angelika näher, nur Gaby, so scheint's, ist ein wenig überfordert vom Tempo, dass die 3 vorlegen. Während Michael mit seiner Entscheidung hadert und sogar Freund Peter zu Hilfe eilen muss, hat Chaot Roland so seine Probleme mit den Mitbringseln der Frauen und ihrem Appetit - denn nachdem er aus Platzmangel die Küche zu seiner Schlafstätte umfunktionieren musste, kommt er nicht mehr in den Kühlschrank...
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