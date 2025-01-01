Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 12Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 12
Erwin macht mit seinen Damen einen Ausflug auf den Hundstein, wo das traditionsreiche Rangeln stattfindet - und das kurz bevor er seine Entscheidung treffen muss. Kaum am Berg angekommen, startet Andrea einen Versuch mit dem 44-Jährigen alleine zu reden - scheinbar um sicherzustellen, dass er nur ja nicht sie nach Hause schickt. Das Pinzgauer Original aber schäkert munter mit allen dreien weiter. Und so ist es nur eine Frage der Zeit bis der Konkurrenzkampf beginnt... Bäcker Tom empfängt die erste seiner Favoritinnen. Normalerweise lässt sich Tom durch nichts aus der Ruhe bringen, aber als er Petra sieht, wird selbst er nervös und auch Petra kann ihre Nervosität nicht verstecken. Ob der Kärntner auch bei der Wahl der anderen Bewerberinnen ein so glückliches Händchen gehabt hat? Thomas erwartet indes seine Mädels mit Musik und Sekt. Als Melanie, Katja und Irmgard ankommen ist der 29-jährige Langzeitsingle noch etwas schüchtern, aber der erste Eindruck passt. Für Irmgard und Melanie ist ein Bauernhof eine ganz neue Erfahrung, Katja dagegen ist die Landwirtschaft gewohnt und sammelt die ersten Pluspunkte. Nachdem alle drei Damen den Hof des 42-jährigen Johann verlassen haben, versucht er sein Glück mit Kandidatin Nummer 4: Johanna. Und die Stimmung ist von Anfang an gut. Nach einer kurzen Jause gibt Johann der 49-Jährigen einen Crashkurs im Boogie- Tanzen. Der Niederösterreicher ist überwältigt. Ob aus den beiden mehr wird?
