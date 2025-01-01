Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 21Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 21: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 21
Beim großen Bauer sucht Frau Abschlussevent trifft Chachacha Bauer Norbert auf seine Hofdamen Petra, Marie und Daniela. Auch wenn der Charme des Weinviertlers nicht immer liebenswert war, die vier verstehen sich immer noch blendend. Aber auf den 35-Jährigen wartet noch eine Überraschung. Zufrieden ist auch Gastwirt Erwin, auch wenn sich der 44-Jährige mehr von Sibylle erhofft hat. Rückblickend hat er Freundinnen gewonnen, denen das Glück des Salzburgers ernsthaft am Herzen liegt. Harmonie pur bei Michael. Er und Steffi sind noch immer ein Paar - obwohl sie schon so manch schwieriges Problem meistern mussten. Aber ebendiese Hürden haben die beiden mehr und mehr zusammengeschweißt. Ein Happy-End wie es im Buche steht. Ein schönes Ende gab es auch in der Hofwoche von Thomas, aber hat die Liebe die Zeit überdauert?
