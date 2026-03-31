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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Breaking Media: Der böse Algorithmus

PULS 4Staffel 1Folge 10vom 31.03.2026
Breaking Media: Der böse Algorithmus

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Folge 10: Breaking Media: Der böse Algorithmus

26 Min.Folge vom 31.03.2026

Algorithmen steuern, was wir online sehen. Die neue App „Monnett“ will das ändern – für mehr Austausch und eine europäische Alternative zu US-Plattformen. Außerdem: Louis Ebner testet erneut den digitalen Dopamin-Entzug von Social Media und Games.

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