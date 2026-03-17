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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Breaking Media: Ohne Handy

PULS 4Staffel 1Folge 8vom 17.03.2026
Breaking Media: Ohne Handy

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Folge 8: Breaking Media: Ohne Handy

25 Min.Folge vom 17.03.2026

Warum dürfen Journalisten nicht alles berichten, was sie wissen? Das weiß Medienjournalist Harald Fidler. Und: 72.000 Schüler geben für drei Wochen ihr Handy ab. Wir sprechen mit den Initiatoren ORF-Star Lisa Gadenstätter und Lehrer Fabian Scheck.

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