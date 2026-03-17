Breaking Media: Ohne HandyJetzt kostenlos streamen
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Folge 8: Breaking Media: Ohne Handy
25 Min.Folge vom 17.03.2026
Warum dürfen Journalisten nicht alles berichten, was sie wissen? Das weiß Medienjournalist Harald Fidler. Und: 72.000 Schüler geben für drei Wochen ihr Handy ab. Wir sprechen mit den Initiatoren ORF-Star Lisa Gadenstätter und Lehrer Fabian Scheck.
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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4