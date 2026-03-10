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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Breaking Media: ORF-Chef Weißmann tritt zurück

PULS 4Staffel 1Folge 7vom 10.03.2026
Breaking Media: ORF-Chef Weißmann tritt zurück

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Folge 7: Breaking Media: ORF-Chef Weißmann tritt zurück

27 Min.Folge vom 10.03.2026

"Breaking Media" ist das neue Sender-übergreifende Medienkompetenzmagazin. Ziel dessen ist eine spannende Aufbereitung zur Aufklärung über Medienmechanismen, Sensibilisierung für Desinformation und Fake News, Förderung digitaler Selbstbestimmung sowie Bewusstseinsschärfung der Rolle nationaler Medien und lokaler Inhalte für eine abgesicherte Demokratie. Durch die Sendung führt Moderatorin Gundula Geiginger.

Weitere Folgen in Staffel 1

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