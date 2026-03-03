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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Breaking Media: Politik greift nach Medien

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 03.03.2026
Breaking Media: Politik greift nach Medien

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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Folge 6: Breaking Media: Politik greift nach Medien

25 Min.Folge vom 03.03.2026

"Breaking Media" ist das neue Sender-übergreifende Medienkompetenzmagazin. Ziel dessen ist eine spannende Aufbereitung zur Aufklärung über Medienmechanismen, Sensibilisierung für Desinformation und Fake News, Förderung digitaler Selbstbestimmung sowie Bewusstseinsschärfung der Rolle nationaler Medien und lokaler Inhalte für eine abgesicherte Demokratie. Durch die Sendung führt Moderatorin Gundula Geiginger.

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