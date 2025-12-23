Zum Inhalt springenBarrierefrei
Club 3

BEST OF CLUB 3: Skandal-Republik? Österreichs Jahr der Abrechnungen

krone.tvStaffel 2025Folge 21vom 23.12.2025
47 Min.Folge vom 23.12.2025

Ein Jahr voller Emotionen, kontroverser Debatten und bewegender Momente: Im großen Club 3-Jahresrückblick bei Tanja Pfaffeneder blicken wir auf die bedeutendsten Gäste, die heißesten Themen und die überraschendsten Momente zurück. Ein Best-of, das zeigt, was Österreich wirklich bewegt hat.

