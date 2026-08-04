Meinungsforscher über Stimmung im Land: „Oasch“ | CLUB 3Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 21: Meinungsforscher über Stimmung im Land: „Oasch“ | CLUB 3
51 Min.Folge vom 04.08.2026
Nach der Sommerpause startet Tanja Pfaffeneder mit einem „Club 3“, der es in sich hat: Hitzewelle, Wehrdienstreform, Terroranschlag in Berlin, die dramatische Lage in Ceuta und die Frage, die derzeit viele beschäftigt: Wie geht es Österreich wirklich? Meinungsforscher Christoph Haselmayer fasst die Stimmung im Land mit nur einem Wort zusammen: „Oasch.“
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Club 3
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Wetter, Talk, Politik, Nachrichten
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv