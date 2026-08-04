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Meinungsforscher über Stimmung im Land: „Oasch“ | CLUB 3

krone.tvStaffel 2026Folge 21vom 04.08.2026
Meinungsforscher über Stimmung im Land: „Oasch“ | CLUB 3

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Folge 21: Meinungsforscher über Stimmung im Land: „Oasch“ | CLUB 3

51 Min.Folge vom 04.08.2026

Nach der Sommerpause startet Tanja Pfaffeneder mit einem „Club 3“, der es in sich hat: Hitzewelle, Wehrdienstreform, Terroranschlag in Berlin, die dramatische Lage in Ceuta und die Frage, die derzeit viele beschäftigt: Wie geht es Österreich wirklich? Meinungsforscher Christoph Haselmayer fasst die Stimmung im Land mit nur einem Wort zusammen: „Oasch.“

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