China im Turbo-Modus! Hightech-Revolution: Zwischen Freiheit & Kontrolle | CLUB 3Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 23: China im Turbo-Modus! Hightech-Revolution: Zwischen Freiheit & Kontrolle | CLUB 3
55 Min.Folge vom 18.08.2026
China wirkt wie ein Blick in die Zukunft: Elektroautos erobern die Straßen, bezahlt wird längst digital, Roboter übernehmen immer mehr Aufgaben. Gleichzeitig ist das Land autoritär regiert. Wie funktioniert dieses China zwischen Hightech, Macht und Überwachung? Darüber diskutieren bei Tanja Pfaffeneder im CLUB 3 die chinesische Strategie- und Technologieexpertin Xiaonan Xu, Journalist und China-Berater Martin Sörös sowie Cornelius Granig, Gründer der YANUS Mediagroup.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv