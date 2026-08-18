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China im Turbo-Modus! Hightech-Revolution: Zwischen Freiheit & Kontrolle | CLUB 3

krone.tvStaffel 2026Folge 23vom 18.08.2026
China im Turbo-Modus! Hightech-Revolution: Zwischen Freiheit & Kontrolle | CLUB 3

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Folge 23: China im Turbo-Modus! Hightech-Revolution: Zwischen Freiheit & Kontrolle | CLUB 3

55 Min.Folge vom 18.08.2026

China wirkt wie ein Blick in die Zukunft: Elektroautos erobern die Straßen, bezahlt wird längst digital, Roboter übernehmen immer mehr Aufgaben. Gleichzeitig ist das Land autoritär regiert. Wie funktioniert dieses China zwischen Hightech, Macht und Überwachung? Darüber diskutieren bei Tanja Pfaffeneder im CLUB 3 die chinesische Strategie- und Technologieexpertin Xiaonan Xu, Journalist und China-Berater Martin Sörös sowie Cornelius Granig, Gründer der YANUS Mediagroup.

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