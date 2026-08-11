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Junge Täter, harte Taten: Wie gefährlich ist Wien? | CLUB 3

krone.tvStaffel 2026Folge 22vom 11.08.2026
Junge Täter, harte Taten: Wie gefährlich ist Wien? | CLUB 3

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Folge 22: Junge Täter, harte Taten: Wie gefährlich ist Wien? | CLUB 3

53 Min.Folge vom 11.08.2026

Jugendbanden, Gewalt und Migration! Die Sicherheitsdebatte wird immer hitziger: Braucht es mehr Polizei? Wo liegen die Ursachen der Jugendkriminalität? Und wie gut funktioniert Integration tatsächlich? Bei Tanja Pfaffeneder zu Gast sind Stefan Berger (Wiener FPÖ-Sicherheitssprecher), Alexander Ackerl (Abg. Wiener Gemeinderat & Landtag, SPÖ) und Philipp Stewart („Krone“-Journalist).

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