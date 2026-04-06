Der Geschmack Europas: Der slowenische KarstJetzt kostenlos streamen
Der Geschmack Europas
Folge 23: Der Geschmack Europas: Der slowenische Karst
29 Min.Folge vom 06.04.2026
Lojze Wieser reist kulinarisch durch Slowenien: Pršut, Teran, Jota-Eintopf und wilde Kräuter stehen auf dem Programm. Die Folge zeigt, wie Landschaft, Kultur und traditionelle Küche den Geschmack Europas prägen – von Karst bis Goriška Brda. Regie: Martin Traxl Bildquelle: ORF/WDW Filmproduktion
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