Der Geschmack Europas
Folge 26: Der Geschmack Europas
31 Min.Folge vom 25.07.2026
Unterschiedliche Kulturen und Küchen treffen im Kärntner Gailtal aufeinander. Lojze Wieser begab sich auf eine kulinarische Spurensuche nach den Einflüssen aus dem Kanaltal und Slowenien. Von Gailtaler Speck und Almkäse bis zu den Cjalzons erzählt die Folge von einer Region, deren Geschmacksgeschichte über Grenzen hinweg verbindet. Bildquelle: ORF
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Der Geschmack Europas
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