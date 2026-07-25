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Der Geschmack Europas

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ORF2Staffel 1Folge 26vom 25.07.2026
Der Geschmack Europas

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Der Geschmack Europas

Folge 26: Der Geschmack Europas

31 Min.Folge vom 25.07.2026

Unterschiedliche Kulturen und Küchen treffen im Kärntner Gailtal aufeinander. Lojze Wieser begab sich auf eine kulinarische Spurensuche nach den Einflüssen aus dem Kanaltal und Slowenien. Von Gailtaler Speck und Almkäse bis zu den Cjalzons erzählt die Folge von einer Region, deren Geschmacksgeschichte über Grenzen hinweg verbindet. Bildquelle: ORF

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