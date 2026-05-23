Der Geschmack Europas: Das SalzkammergutJetzt kostenlos streamen
Der Geschmack Europas
Folge 25: Der Geschmack Europas: Das Salzkammergut
30 Min.Folge vom 23.05.2026
Florian Gebauer und Lojze Wieser erkunden die kulinarische Vielfalt des Salzkammerguts, das sich über drei Bundesländer und acht Regionen erstreckt. Dialekte und Traditionen prägen die Küche. Wildgerichte sind im Herbst beliebt, zahlreiche Seen liefern Fisch für vielfältige Zubereitungen. Eine regionale Besonderheit sind die Holzknechtnocken, einst ein kräftigendes Gericht für Arbeiter im Inneren Salzkammergut. Bildquelle: ORF/Feuer & Flamme Film/Florian Gebauer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Geschmack Europas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2