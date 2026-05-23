Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Geschmack Europas

Der Geschmack Europas: Das Salzkammergut

ORF2Staffel 1Folge 25vom 23.05.2026
Der Geschmack Europas: Das Salzkammergut

Der Geschmack Europas: Das SalzkammergutJetzt kostenlos streamen

Der Geschmack Europas

Folge 25: Der Geschmack Europas: Das Salzkammergut

30 Min.Folge vom 23.05.2026

Florian Gebauer und Lojze Wieser erkunden die kulinarische Vielfalt des Salzkammerguts, das sich über drei Bundesländer und acht Regionen erstreckt. Dialekte und Traditionen prägen die Küche. Wildgerichte sind im Herbst beliebt, zahlreiche Seen liefern Fisch für vielfältige Zubereitungen. Eine regionale Besonderheit sind die Holzknechtnocken, einst ein kräftigendes Gericht für Arbeiter im Inneren Salzkammergut. Bildquelle: ORF/Feuer & Flamme Film/Florian Gebauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Der Geschmack Europas
ORF2
Der Geschmack Europas

Der Geschmack Europas

Alle 1 Staffeln und Folgen