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Der Geschmack Europas
Folge 27: Der Geschmack Europas: Kamptal & Wagram
31 Min.Folge vom 08.08.2026
Eine Reise zu den kulinarischen Schätzen des Kamptals und des Wagrams: Martin Traxl und Lojze Wieser entdecken zwei Regionen, in denen Wein, Landschaft und Tradition eng miteinander verbunden sind. Zwischen alten Rebsorten, historischen Kellergassen und regionalen Spezialitäten begegnen sie Menschen, die mit Kreativität und Leidenschaft den Geschmack ihrer Heimat bewahren und neu interpretieren. Bildquelle: ORF/WDW Film/Lojze Wieser
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