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Der Geschmack Europas

Der Geschmack Europas: Die Südoststeiermark

ORF2Staffel 1Folge 28vom 21.08.2026
Der Geschmack Europas: Die Südoststeiermark

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Der Geschmack Europas

Folge 28: Der Geschmack Europas: Die Südoststeiermark

31 Min.Folge vom 21.08.2026

Auf ihrer kulinarischen Reise durch die Südoststeiermark entdecken Lojze Wieser und Martin Traxl eine Region voller Natur- und Kulturschätze. Vulkanboden, Weinbau, Holunder und alte Apfelsorten prägen die Landschaft. Kulinarisch reicht die Vielfalt von Kürbiskernöl, Kren und Käferbohnen bis zu Bluttommerl. Auf der Reise entdecken die beiden Spuren verschiedener Kulturen und begegnen Menschen, die traditionelle Rezepte neu interpretieren. Bildquelle: ORF/WDW Film/Heribert Senegacnik

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