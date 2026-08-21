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Der Geschmack Europas
Folge 28: Der Geschmack Europas: Die Südoststeiermark
31 Min.Folge vom 21.08.2026
Auf ihrer kulinarischen Reise durch die Südoststeiermark entdecken Lojze Wieser und Martin Traxl eine Region voller Natur- und Kulturschätze. Vulkanboden, Weinbau, Holunder und alte Apfelsorten prägen die Landschaft. Kulinarisch reicht die Vielfalt von Kürbiskernöl, Kren und Käferbohnen bis zu Bluttommerl. Auf der Reise entdecken die beiden Spuren verschiedener Kulturen und begegnen Menschen, die traditionelle Rezepte neu interpretieren. Bildquelle: ORF/WDW Film/Heribert Senegacnik
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