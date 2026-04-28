Dok 1: Wir geloben! Wie sich das Heer in Stellung bringtJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 28.04.2026: Dok 1: Wir geloben! Wie sich das Heer in Stellung bringt
47 Min.Folge vom 28.04.2026
Weltweite Krisen rücken näher: Wie verletzlich ist Österreich? Ein Blick hinter die Kulissen unserer Verteidigung. Der russische Angriff auf die Ukraine und neue Krisenherde erhöhen den Druck auf Österreich, seine Landesverteidigung neu auszurichten. Milliarden sollen in Ausrüstung fließen, zudem steht eine Verlängerung des Grundwehrdienstes im Raum. Die Doku begleitet Rekruten, Ausbildner und Experten, zeigt Schwächen, Trainingsalltag und den Ruf nach einer stärkeren Miliz. Dabei stellt sich die zentrale Frage, ob die Reformen echte Sicherheit bringen. Bildquelle: ORF/BFILM
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