Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dok 1

Dok 1: Wir geloben! Wie sich das Heer in Stellung bringt

ORF1Folge vom 28.04.2026
Dok 1: Wir geloben! Wie sich das Heer in Stellung bringt

Dok 1: Wir geloben! Wie sich das Heer in Stellung bringtJetzt kostenlos streamen

Dok 1

Folge vom 28.04.2026: Dok 1: Wir geloben! Wie sich das Heer in Stellung bringt

47 Min.Folge vom 28.04.2026

Weltweite Krisen rücken näher: Wie verletzlich ist Österreich? Ein Blick hinter die Kulissen unserer Verteidigung. Der russische Angriff auf die Ukraine und neue Krisenherde erhöhen den Druck auf Österreich, seine Landesverteidigung neu auszurichten. Milliarden sollen in Ausrüstung fließen, zudem steht eine Verlängerung des Grundwehrdienstes im Raum. Die Doku begleitet Rekruten, Ausbildner und Experten, zeigt Schwächen, Trainingsalltag und den Ruf nach einer stärkeren Miliz. Dabei stellt sich die zentrale Frage, ob die Reformen echte Sicherheit bringen. Bildquelle: ORF/BFILM

Alle verfügbaren Folgen