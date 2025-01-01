Thema u. a.: Bad und Dusche der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Galileo am Samstag
Folge 30: Thema u. a.: Bad und Dusche der Zukunft
51 Min.Ab 12
Eine Dusche mit Verkehrsdurchsage und perfekter Wassertemperatur, ein Ganzkörperföhn statt Handtuch, eine App-gesteuerte Toilette und ein Waschbecken, aus dem nicht nur Wasser, sondern auch Dampf kommt. Könnte so unser Bad von morgen aussehen? "Galileo" hat sich die innovativen Ideen zu Bad und Dusche der Zukunft einmal genauer angesehen.
