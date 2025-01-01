Galileo
Thema u. a.: 5 Dinge: Fidschi
23 Min.Ab 12
Ein weit entfernter Inselstaat im Pazifik, der sich durch weiße Strände, bunte Korallenriffe und koloniale Bauten auszeichnet - das sind die Fidschi-Inseln. Vielmehr ist den meisten Deutschen nicht über den Inselstaat bekannt. "Galileo" hat sich das Land genauer angeschaut und herausgefunden, welche fünf Dinge für den Alltag der Fidschianer:innen unverzichtbar sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen