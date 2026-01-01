Galileo
Thema u. a.: X-Days: Nomadland/Empire
Wer den Film "Nomadland" gesehen hat, kennt die Bilder der ewigen Steppe in Nevada und der modernen Nomaden, die dort leben. Was dagegen nicht jeder weiß: Das Dorf aus dem Film gibt es auch in der Wirklichkeit. Das Faszinierende daran: Seitdem hat sich hier einiges getan. Empire feiert seine Wiederauferstehung - "Galileo" hat sich das hautnah angeschaut.
