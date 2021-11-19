Thema u. a.: Totenkult Santa MuerteJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 19.11.2021: Thema u. a.: Totenkult Santa Muerte
24 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 12
In Mittel- und Lateinamerika sieht man an öffentlichen Plätzen immer häufiger unheimliche Skelettstatuen. Dabei handelt es sich um Nachbildungen der Santa Muerte, der Schutzgöttin des Todes, die vor allem in Mexiko angebetet wird. Einmal im Jahr gibt es ihr zu Ehren einen großen Feiertag. "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe hat sich auf die spannende Reise nach Mexiko-Stadt gemacht, um mehr über den Kult und dessen Anhänger:innen herauszufinden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen