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Galileo

Thema u. a.: Totenkult Santa Muerte

ProSiebenFolge vom 19.11.2021
Thema u. a.: Totenkult Santa Muerte

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Galileo

Folge vom 19.11.2021: Thema u. a.: Totenkult Santa Muerte

24 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 12

In Mittel- und Lateinamerika sieht man an öffentlichen Plätzen immer häufiger unheimliche Skelettstatuen. Dabei handelt es sich um Nachbildungen der Santa Muerte, der Schutzgöttin des Todes, die vor allem in Mexiko angebetet wird. Einmal im Jahr gibt es ihr zu Ehren einen großen Feiertag. "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe hat sich auf die spannende Reise nach Mexiko-Stadt gemacht, um mehr über den Kult und dessen Anhänger:innen herauszufinden.

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