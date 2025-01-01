Thema u. a.: 10 Fragen an einen Querdenker-AussteigerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: 10 Fragen an einen Querdenker-Aussteiger
45 Min.Ab 12
Proteste gegen Corona-Schutzmaßnahmen, Verbreitung von Falschinformationen und bewusste Missachtung von Hygiene-Regeln - dahinter stecken häufig Mitglieder der "Querdenken"-Bewegung. Wie rutscht man in die Szene hinein und wie schwierig ist es, wieder herauszukommen? Joachim Jumpertz war mittendrin, hat jedoch den Ausstieg geschafft. "Galileo" hat ihm zehn unangenehme Fragen zu seiner Zeit als Querdenker gestellt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen