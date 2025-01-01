Thema u. a.: Konsumgigant Suez-Kanal (das Nadelöhr der Welt)Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Konsumgigant Suez-Kanal (das Nadelöhr der Welt)
28 Min.Ab 12
Wer Weihnachtsgeschenke aus Asien bestellt, sollte sich mit dem Einkaufen besser nicht zu viel Zeit lassen. Denn die Waren müssen durch den Suez-Kanal, in dem in diesem Jahr ein Riesenfrachter feststeckte. Die Folge: weltweit unterbrochene Lieferketten und ein geschätzter Schaden für die Weltwirtschaft von zwölf Milliarden Dollar. "Galileo" findet vor Ort heraus, wie der Suez-Kanal funktioniert und spricht mit dem Mann, der im Control Room saß, als die "Ever Given" havarierte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen