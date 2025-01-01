Thema u. a.: 5 secrets: BierJetzt kostenlos streamen
Galileo am Samstag
Folge 34: Thema u. a.: 5 secrets: Bier
50 Min.Ab 12
Ohne Frauen gäbe es kein Bier! Denn als das Weltgetränk erfunden wurde, war Bierbrauen reine Frauensache. Warum das so war und was man am besten mit dem Hopfengetränk polieren sollte? "Galileo" lüftet fünf Geheimnisse rund ums Bier.
Galileo am Samstag
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
