Thema u. a.: Lost Place: Scary Hotel MalaysiaJetzt kostenlos streamen
Galileo am Samstag
Folge 27: Thema u. a.: Lost Place: Scary Hotel Malaysia
50 Min.Ab 12
In den aktuellen Zeiten sehnt sich jeder nach Urlaub in der Ferne. Aber wer würde dafür sogar in einem Hotel absteigen, das bereits Kulisse für einen Horrorfilm war? "Galileo"-Reporter Paul Bobrowski checkt für eine Nacht im "Amber Court" in Malaysia ein und macht dabei seltsame Entdeckungen.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo am Samstag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben