Galileo am Samstag

Thema u. a.: Frühstück weltweit (3)

ProSiebenStaffel 2021Folge 38
49 Min.Ab 12

Süßer Käsekuchen im Brötchen oder mit Mais gefüllte Bananenblätter - was für den deutschen Gaumen eher gewöhnungsbedürftig klingt, landet in anderen Ländern täglich auf dem Frühstückstisch. "Galileo" begibt sich auf eine kulinarische Reise in den Libanon, nach Lateinamerika sowie China und zeigt, warum sich ein Blick über den eigenen Frühstücks-Tellerrand lohnt.

ProSieben
