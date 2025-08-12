Spezialfolge mit Toni Polster! Persönliche Einblicke & Analyse der 1. Bundesliga RundeJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 23: Spezialfolge mit Toni Polster! Persönliche Einblicke & Analyse der 1. Bundesliga Runde
49 Min.Folge vom 12.08.2025
In dieser Spezialfolge gibt die Austria-Legende sehr persönliche Einblicke und spricht über seine bewegte Karriere. Außerdem blicken wir auf die erste Runde der Bundesliga – Hannes ist im Urlaub am Wörthersee, Frenkie übernimmt das Ruder.
