Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GELB-ROT Der Fußball-Talk

Spezialfolge mit Toni Polster! Persönliche Einblicke & Analyse der 1. Bundesliga Runde

krone.tvStaffel 2025Folge 23vom 12.08.2025
Spezialfolge mit Toni Polster! Persönliche Einblicke & Analyse der 1. Bundesliga Runde

Spezialfolge mit Toni Polster! Persönliche Einblicke & Analyse der 1. Bundesliga RundeJetzt kostenlos streamen

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 23: Spezialfolge mit Toni Polster! Persönliche Einblicke & Analyse der 1. Bundesliga Runde

49 Min.Folge vom 12.08.2025

In dieser Spezialfolge gibt die Austria-Legende sehr persönliche Einblicke und spricht über seine bewegte Karriere. Außerdem blicken wir auf die erste Runde der Bundesliga – Hannes ist im Urlaub am Wörthersee, Frenkie übernimmt das Ruder.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

GELB-ROT Der Fußball-Talk
krone.tv
GELB-ROT Der Fußball-Talk

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen