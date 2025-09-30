Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rapid wos war i ohne di - mit Jazz Gitti

Staffel 2025Folge 32vom 30.09.2025
Folge 32: Rapid wos war i ohne di - mit Jazz Gitti

51 Min.Folge vom 30.09.2025

Diese Woche ist eine echte Wiener Legendin bei Gelb Rot zu Gast: Jazz Gitti! Mit ihrem neuen Rapid-Song „Rapid, was wär I ohne di“ stürmt sie die heimischen Charts und erzählt uns, wie es war, beim großen Wiener Derby vor 26.000 Fans live aufzutreten. Trotz der Niederlage ihres Herzensvereins sprüht Gitti vor Energie und Rapid-Leidenschaft. Natürlich werfen auch Moderator Hannes Steiner und die beiden Experten Frenkie Schinkels & Kurt Garger einen Blick auf das Derby, die aktuelle Bundesliga-Runde und alle Highlights aus der Fußball-Woche.

