Rapid wos war i ohne di - mit Jazz GittiJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 32: Rapid wos war i ohne di - mit Jazz Gitti
51 Min.Folge vom 30.09.2025
Diese Woche ist eine echte Wiener Legendin bei Gelb Rot zu Gast: Jazz Gitti! Mit ihrem neuen Rapid-Song „Rapid, was wär I ohne di“ stürmt sie die heimischen Charts und erzählt uns, wie es war, beim großen Wiener Derby vor 26.000 Fans live aufzutreten. Trotz der Niederlage ihres Herzensvereins sprüht Gitti vor Energie und Rapid-Leidenschaft. Natürlich werfen auch Moderator Hannes Steiner und die beiden Experten Frenkie Schinkels & Kurt Garger einen Blick auf das Derby, die aktuelle Bundesliga-Runde und alle Highlights aus der Fußball-Woche.
Genre:Fußball, Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv
Enthält Produktplatzierungen