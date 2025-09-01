Spezialfolge mit Andy Ogris & Thomas Steiner!Jetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 28: Spezialfolge mit Andy Ogris & Thomas Steiner!
52 Min.Folge vom 01.09.2025
Zwei Fußball-Legenden zu Gast bei Gelb Rot: Austria-Ikone Andy Ogris und Schiedsrichter-Legende Thomas Steiner! Themen der Woche: VAR – Fluch oder Segen? Schiris damals & heute, Austria Wien – Befreiungsschlag oder nur kurzes Aufatmen Rapid ist erstmals seit 2022 wieder Tabellenführer!
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Genre:Fußball, Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv
Enthält Produktplatzierungen