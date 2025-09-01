Zum Inhalt springenBarrierefrei
GELB-ROT Der Fußball-Talk

krone.tvStaffel 2025Folge 28vom 01.09.2025
Folge 28: Spezialfolge mit Andy Ogris & Thomas Steiner!

52 Min.Folge vom 01.09.2025

Zwei Fußball-Legenden zu Gast bei Gelb Rot: Austria-Ikone Andy Ogris und Schiedsrichter-Legende Thomas Steiner! Themen der Woche: VAR – Fluch oder Segen? Schiris damals & heute, Austria Wien – Befreiungsschlag oder nur kurzes Aufatmen Rapid ist erstmals seit 2022 wieder Tabellenführer!

