Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GELB-ROT Der Fußball-Talk

Sturm Graz, Rolex & Häfn. Hannes Kartnig packt aus!

krone.tvStaffel 2025Folge 38vom 11.11.2025
Sturm Graz, Rolex & Häfn. Hannes Kartnig packt aus!

Sturm Graz, Rolex & Häfn. Hannes Kartnig packt aus!Jetzt kostenlos streamen

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 38: Sturm Graz, Rolex & Häfn. Hannes Kartnig packt aus!

51 Min.Folge vom 11.11.2025

In Folge 38 ist Hannes Kartnig zu Gast – der wohl legendärste und gleichzeitig umstrittenste Präsident, den der österreichische Fußball je gesehen hat. Gemeinsam mit Moderator Hannes Steiner und den Experten Frenkie Schinkels und Kurt Garger spricht Kartnig über goldene Sturm-Zeiten, verrückte Anekdoten aus der Kabine und die Frage: Würde ein Typ wie Kartnig heute überhaupt noch funktionieren? Natürlich geht’s auch um die aktuelle Bundesliga-Runde, das Nationalteam in der WM-Quali und jede Menge Insider-Geschichten, die man sonst nirgends hört. Rolex-Uhren, Champions-League-Träume und der vielleicht größte Schmäh der Liga-Geschichte – das ist Hannes Kartnig unplugged.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

GELB-ROT Der Fußball-Talk
krone.tv
GELB-ROT Der Fußball-Talk

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen