Sturm Graz, Rolex & Häfn. Hannes Kartnig packt aus!Jetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 38: Sturm Graz, Rolex & Häfn. Hannes Kartnig packt aus!
In Folge 38 ist Hannes Kartnig zu Gast – der wohl legendärste und gleichzeitig umstrittenste Präsident, den der österreichische Fußball je gesehen hat. Gemeinsam mit Moderator Hannes Steiner und den Experten Frenkie Schinkels und Kurt Garger spricht Kartnig über goldene Sturm-Zeiten, verrückte Anekdoten aus der Kabine und die Frage: Würde ein Typ wie Kartnig heute überhaupt noch funktionieren? Natürlich geht’s auch um die aktuelle Bundesliga-Runde, das Nationalteam in der WM-Quali und jede Menge Insider-Geschichten, die man sonst nirgends hört. Rolex-Uhren, Champions-League-Träume und der vielleicht größte Schmäh der Liga-Geschichte – das ist Hannes Kartnig unplugged.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick