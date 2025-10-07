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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Wiener Pleiten, Schotten-Zeit & Bruno Gala – Thomas Flögel im Gelb Rot Talk

krone.tvStaffel 2025Folge 33vom 07.10.2025
Wiener Pleiten, Schotten-Zeit & Bruno Gala – Thomas Flögel im Gelb Rot Talk

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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 33: Wiener Pleiten, Schotten-Zeit & Bruno Gala – Thomas Flögel im Gelb Rot Talk

51 Min.Folge vom 07.10.2025

In Folge 33 von GELB ROT ist Austria-Wien-Legende Thomas Flögel zu Gast! Er spricht über seine Zeit in Schottland, unvergessliche Erlebnisse auf der Insel und zieht spannende Parallelen zum österreichischen Fußball. Außerdem analysieren unsere Experten Kurt Garger & Frenkie Schinkels die Themen der Woche: Die aktuelle Bundesliga-Runde, Austrias Siegesserie ist vorbei – 0:1 gegen Blau-Weiß Linz, Die Bruno Gala – wer wird Österreichs Fußballer & Trainer des Jahres?

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