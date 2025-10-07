Wiener Pleiten, Schotten-Zeit & Bruno Gala – Thomas Flögel im Gelb Rot TalkJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 33: Wiener Pleiten, Schotten-Zeit & Bruno Gala – Thomas Flögel im Gelb Rot Talk
51 Min.Folge vom 07.10.2025
In Folge 33 von GELB ROT ist Austria-Wien-Legende Thomas Flögel zu Gast! Er spricht über seine Zeit in Schottland, unvergessliche Erlebnisse auf der Insel und zieht spannende Parallelen zum österreichischen Fußball. Außerdem analysieren unsere Experten Kurt Garger & Frenkie Schinkels die Themen der Woche: Die aktuelle Bundesliga-Runde, Austrias Siegesserie ist vorbei – 0:1 gegen Blau-Weiß Linz, Die Bruno Gala – wer wird Österreichs Fußballer & Trainer des Jahres?
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Fußball, Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
Enthält Produktplatzierungen