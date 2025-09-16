Wo bleibt der Nachwuchs?!Jetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 30: Wo bleibt der Nachwuchs?!
52 Min.Folge vom 16.09.2025
In dieser Folge haben wir wieder zwei großartige Gäste am Start: Stefan Koubek, Tennis-Ass und Davis-Cup-Kapitän, sowie Kabarettist und Sport-Experte Peter Moizi. Gemeinsam sprechen wir über brandheiße Themen aus der Welt des Sports – wie immer mit klaren Meinungen, spannenden Einblicken von unseren Experten und einer guten Portion Humor. Themen der Folge 🎾 Der Davis Cup – Österreich unter den Top 8! ⚽ Nachwuchs im österreichischen Fußball – warum fehlt es an Talenten und wo liegen die größten Versäumnisse? 🏟️ Die Wiener Klubs auf Erfolgskurs – was bedeuten die Siege wirklich und wie nachhaltig sind sie?
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Genre:Fußball, Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv
Enthält Produktplatzierungen