Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GELB-ROT Der Fußball-Talk

Wo bleibt der Nachwuchs?!

krone.tvStaffel 2025Folge 30vom 16.09.2025
Wo bleibt der Nachwuchs?!

Wo bleibt der Nachwuchs?!Jetzt kostenlos streamen

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 30: Wo bleibt der Nachwuchs?!

52 Min.Folge vom 16.09.2025

In dieser Folge haben wir wieder zwei großartige Gäste am Start: Stefan Koubek, Tennis-Ass und Davis-Cup-Kapitän, sowie Kabarettist und Sport-Experte Peter Moizi. Gemeinsam sprechen wir über brandheiße Themen aus der Welt des Sports – wie immer mit klaren Meinungen, spannenden Einblicken von unseren Experten und einer guten Portion Humor. Themen der Folge 🎾 Der Davis Cup – Österreich unter den Top 8! ⚽ Nachwuchs im österreichischen Fußball – warum fehlt es an Talenten und wo liegen die größten Versäumnisse? 🏟️ Die Wiener Klubs auf Erfolgskurs – was bedeuten die Siege wirklich und wie nachhaltig sind sie?

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

GELB-ROT Der Fußball-Talk
krone.tv
GELB-ROT Der Fußball-Talk

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen