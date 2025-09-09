Andi Herzog - Klartext & Wiener Schmäh!Jetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 29: Andi Herzog - Klartext & Wiener Schmäh!
In dieser Folge haben wir einen ganz besonderen Gast: Andi Herzog, österreichische Fußball-Legende und Ex-Teamspieler, spricht mit uns über brandaktuelle Themen rund um den österreichischen Fußball und scheut nicht davor zurück seinen Unmut zu zeigen. Themen der Folge: Der 1:0-Sieg des österreichischen Nationalteams gegen Zypern – was bedeutet er wirklich? Jugendarbeit in Österreich – wo liegen die größten Fehler und was müsste sich dringend ändern? Österreichs Vereine – wie werden sie geführt und wo gibt es Nachholbedarf im internationalen Vergleich? Spannende Insights, ehrliche Worte, klare Meinungen und sehr viel Humor – so wie man Andi Herzog kennt.
