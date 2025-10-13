ÖFB Ausrutscher und Marko’s RekordJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 34: ÖFB Ausrutscher und Marko’s Rekord
Last-Minute-Schock gegen Rumänien & Marko Arnautovic schreibt Geschichte Themen der Folge: 1. Österreich verliert in letzter Minute gegen Rumänien – Was lief schief? Wir analysieren das Spiel, die Taktik und die entscheidenden Szenen. 2. Marko Arnautovic schreibt Geschichte! Mit seinen 4 Treffern gegen San Marino wird er Rekordtorschütze des ÖFB – doch wie steht er im Vergleich zu Legenden wie Toni Polster und Hans Krankl da? Wir werfen einen Blick auf die Zahlen. 3. Yamine Yamal – Spaniens Supertalent am Limit? Hat Barcelona seinen 17-jährigen Jungstar zu früh verheizt? Wir diskutieren die Verantwortung von Klub und Nationalteam bei solchen Ausnahmetalenten.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick