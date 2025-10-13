Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GELB-ROT Der Fußball-Talk

ÖFB Ausrutscher und Marko’s Rekord

krone.tvStaffel 2025Folge 34vom 13.10.2025
ÖFB Ausrutscher und Marko’s Rekord

ÖFB Ausrutscher und Marko’s RekordJetzt kostenlos streamen

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 34: ÖFB Ausrutscher und Marko’s Rekord

48 Min.Folge vom 13.10.2025

Last-Minute-Schock gegen Rumänien & Marko Arnautovic schreibt Geschichte Themen der Folge: 1. Österreich verliert in letzter Minute gegen Rumänien – Was lief schief? Wir analysieren das Spiel, die Taktik und die entscheidenden Szenen. 2. Marko Arnautovic schreibt Geschichte! Mit seinen 4 Treffern gegen San Marino wird er Rekordtorschütze des ÖFB – doch wie steht er im Vergleich zu Legenden wie Toni Polster und Hans Krankl da? Wir werfen einen Blick auf die Zahlen. 3. Yamine Yamal – Spaniens Supertalent am Limit? Hat Barcelona seinen 17-jährigen Jungstar zu früh verheizt? Wir diskutieren die Verantwortung von Klub und Nationalteam bei solchen Ausnahmetalenten.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

GELB-ROT Der Fußball-Talk
krone.tv
GELB-ROT Der Fußball-Talk

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen