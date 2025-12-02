Stöger raus! Wer ist Schuld? - mit Hans KranklJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 41: Stöger raus! Wer ist Schuld? - mit Hans Krankl
Erlebe eine absolute Legende zu Gast bei Gelb Rot F Talk: Hans „Goleador“ Krankl! Gemeinsam mit unseren Experten Frenkie Schinkels und Kurt Garger schauen wir tief hinter die Kulissen des österreichischen Fußballs – heute haben wir sehr viel gelacht, vor und hinter der Kamera. In dieser Folge reden wir über die gemeinsame Vergangenheit unserer Experten mit Krankl, über das Trainer- und Spielerleben damals und heute – und darüber, wer im modernen Fußball wirklich die Hosen anhat: Trainer, Spieler oder doch die Klubstrukturen? Natürlich widmen wir uns ausführlich dem großen Thema der Woche: Der Rauswurf von Peter Stöger bei Rapid Wien. Warum ist es schiefgegangen? Waren die Strukturen bei Rapid von Anfang an ein Stolperstein? Welche Rolle spielt Sportdirektor Markus Katzer in diesem Debakel? Und wie ist das viel diskutierte Zitat von Interimscoach Stefan Kulovits – „Es ist eine unglaublich coole Woche für mich…“ – wirklich einzuordnen? Soll Präsident Alexander Wrabetz eingreifen oder sich lieber zurückhalten? Was meinst DU? Frenkie hat übrigens schon konkrete Vorschläge, wer der nächste Rapid-Trainer werden sollte… Wir gratulieren außerdem dem U17-ÖFB-Team zum sensationellen Erfolg bei der Weltmeisterschaft in Katar – Vizeweltmeister! Starke Leistung der gesamten Mannschaft und herzliche Gratulation an Johannes Moser, den Torschützenkönig des Turniers. Weitere große Themen: Der Rauswurf von Peter Pacult beim WAC sowie das neu erschienene Buch von Krankl & Prohaska: „Liebe Familie“ – ein Pflichtwerk für wahre Fußballfans.
