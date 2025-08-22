Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GELB-ROT Der Fußball-Talk

TV-Rechte & Fußball: Wer hat das Sagen?

krone.tvStaffel 2025Folge 26vom 22.08.2025
TV-Rechte & Fußball: Wer hat das Sagen?

TV-Rechte & Fußball: Wer hat das Sagen?Jetzt kostenlos streamen

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 26: TV-Rechte & Fußball: Wer hat das Sagen?

50 Min.Folge vom 22.08.2025

In der neuen Ausgabe von Gelb Rot diskutieren Hannes Steinen, Frenkie Schinkels und Kurt Garger mit gleich zwei spannenden Gästen: Hans Peter Trost (Ex.ORF-Sportchef) und Andreas Heidenreich (Kurier-Sport). Die Themen: Die TV-Vermarktung der Fußball-Bundesliga. Warum braucht man heute mehrere Abos, um wirklich alle Spiele sehen zu können? Welche Rolle spielen ORF, Sky und andere Player im Rechte-Poker? Und wie sieht die Zukunft der Fußball-Übertragungen in Österreich aus?

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

GELB-ROT Der Fußball-Talk
krone.tv
GELB-ROT Der Fußball-Talk

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen