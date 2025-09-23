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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Derby in Wien & leere Dosen in Salzburg!

krone.tvStaffel 2025Folge 31vom 23.09.2025
Derby in Wien & leere Dosen in Salzburg!

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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 31: Derby in Wien & leere Dosen in Salzburg!

49 Min.Folge vom 23.09.2025

In Folge 31 sind Hannes, Frenkie und Kurt diesmal unter sich – kein Gast, dafür voller Fokus auf das Wiener Derby! Rapid gegen Austria – wer hat die Nase vorne und wie tippen unsere Experten? Außerdem im Talk: Salzburg und die Frage, warum es bei den Dosen nicht läuft.. Ballon d’Or – wer hat’s verdient und wie sehen es unsere Jungs? Ralf Rangnik & die fehlende Unterstützung der heimischen Politik..

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