Derby in Wien & leere Dosen in Salzburg!Jetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 31: Derby in Wien & leere Dosen in Salzburg!
49 Min.Folge vom 23.09.2025
In Folge 31 sind Hannes, Frenkie und Kurt diesmal unter sich – kein Gast, dafür voller Fokus auf das Wiener Derby! Rapid gegen Austria – wer hat die Nase vorne und wie tippen unsere Experten? Außerdem im Talk: Salzburg und die Frage, warum es bei den Dosen nicht läuft.. Ballon d’Or – wer hat’s verdient und wie sehen es unsere Jungs? Ralf Rangnik & die fehlende Unterstützung der heimischen Politik..
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GELB-ROT Der Fußball-Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Fußball, Sport, Talk
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
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