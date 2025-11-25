Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 40vom 25.11.2025
53 Min.Folge vom 25.11.2025

Folge 40 ist da – und wir haben einen ganz besonderen Gast! Zu Besuch ist Werner Gregoritsch, der wahrscheinlich stolzeste Papa Österreichs. Sein Sohn Michael schießt unser Nationalteam nach über 27 Jahren endlich wieder zu einer Weltmeisterschaft! Als ehemaliger U21-Teamchef hat Werner einen großen Teil der jetzigen Nationalmannschaft selbst geprägt – und spricht bei uns offen darüber, wie er diesen historischen Moment erlebt hat. Außerdem: Bei Rapid herrscht mal wieder Ausnahmezustand. Die Hütteldorfer verlieren zu Hause gegen den GAK – und das an einem Spieltag, an dem Salzburg völlig überraschend daheim gegen die WSG Tirol verliert. Rapid lässt damit die große Möglichkeit liegen, die Tabellenspitze zu erobern. Und: Auch das U17-Nationalteam sorgt für Schlagzeilen! Mit einem wahnsinnigen Höhenflug begeistert die junge Truppe gerade ganz Fußball-Österreich – natürlich ein großes Thema in der Runde. Wie immer mit dabei: Frenkie, Hannes & Kurt – in absoluter Höchstform, mit starken Analysen, klaren Worten und viel Schmäh.

