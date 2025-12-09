Grün-Weiße Krise! Wer trägt die Schuld? - mit Steffen HofmannJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 42: Grün-Weiße Krise! Wer trägt die Schuld? - mit Steffen Hofmann
In Folge 42 vom Gelb Rot Fußball Talk stellt sich Rapid-Legende Steffen "Fußballgott" Hofmann unseren Fragen. Die sportliche und strukturelle Krise bei Rapid Wien sorgt weiterhin für Diskussionen – und Hofmann spricht offen darüber, wer im Verein für welche Bereiche Verantwortung trägt, wie interne Entscheidungsprozesse ablaufen und welche Umstände Rapid in diese Lage gebracht haben. Wir reden über die aktuelle Situation rund um Markus Katzer, die Zukunftsperspektiven von Stephan Kulovits, die heikle Trainersituation bei Rapid Wien sowie den Einfluss der aktiven Fanszene auf Entscheidungen im Verein. Steffen Hofmann beleuchtet seine eigene Rolle und erklärt, wie viel Mitsprache er tatsächlich hat. Danach analysieren unsere Experten Frenkie Schinkels und Kurt Garger die WM-Gruppengegner der österreichischen Nationalmannschaft: Algerien, Argentinien und Jordanien. Die beiden geben eine ehrliche, direkte und teilweise provokante Einschätzung zu Österreichs Chancen – natürlich mit echtem Wiener und diesmal Deutschem Schmäh.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick