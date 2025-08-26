Die Austria am kentern - Verlässt Dragovic das sinkende Schiff?Jetzt kostenlos streamen
Folge 27: Die Austria am kentern - Verlässt Dragovic das sinkende Schiff?
49 Min.Folge vom 26.08.2025
Auch diese Woche gibt es wieder jede Menge Diskussionsstoff im heimischen Fußball: Austria Wien: Nach der 3:1-Niederlage gegen Hartberg herrscht Krisenstimmung – wie geht es mit der Veilchen-Elf weiter? Aleksandar Dragovic: Spannende Transfergerüchte um den Abwehrchef – Wiedervereinigung mit gutem Freund? David Alaba & Nationalteam: Bei Real Madrid Bankerldrucker und bei Rangkik Startelfspieler? Europacup-Tipps: Frenkie und Kurt geben ihre Prognosen zu den anstehenden Spielen ab.
