Alaba, Glasner und die Transferpolitik österreichischer VereineJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 24: Alaba, Glasner und die Transferpolitik österreichischer Vereine
51 Min.Folge vom 12.08.2025
In dieser Episode sprechen wir über drei große Themen im österreichischen und internationalen Fußball: - David Alaba: Gerüchte um seine Rückkehr ins Mittelfeld bei Real Madrid – und welche Auswirkungen das auf seine Rolle in der österreichischen Nationalmannschaft haben könnte. - SK Rapid Wien: Sind die Hütteldorfer tatsächlich der Titelfavorit in der Bundesliga? - Transferpolitik: Kaderplanung um zu gewinnen oder nur zu verkaufen? - Oliver Glasner: Warum der derzeit wohl beste Trainer aus Österreich für Aufsehen sorgt – national und international.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fußball, Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv
Enthält Produktplatzierungen