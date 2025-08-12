Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GELB-ROT Der Fußball-Talk

Alaba, Glasner und die Transferpolitik österreichischer Vereine

krone.tvStaffel 2025Folge 24vom 12.08.2025
Alaba, Glasner und die Transferpolitik österreichischer Vereine

Alaba, Glasner und die Transferpolitik österreichischer VereineJetzt kostenlos streamen

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 24: Alaba, Glasner und die Transferpolitik österreichischer Vereine

51 Min.Folge vom 12.08.2025

In dieser Episode sprechen wir über drei große Themen im österreichischen und internationalen Fußball: - David Alaba: Gerüchte um seine Rückkehr ins Mittelfeld bei Real Madrid – und welche Auswirkungen das auf seine Rolle in der österreichischen Nationalmannschaft haben könnte. - SK Rapid Wien: Sind die Hütteldorfer tatsächlich der Titelfavorit in der Bundesliga? - Transferpolitik: Kaderplanung um zu gewinnen oder nur zu verkaufen? - Oliver Glasner: Warum der derzeit wohl beste Trainer aus Österreich für Aufsehen sorgt – national und international.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

GELB-ROT Der Fußball-Talk
krone.tv
GELB-ROT Der Fußball-Talk

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen