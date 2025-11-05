Sturm vs. Rapid & Stripfing Skandal – Ist die Liga mitschuld?Jetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 37: Sturm vs. Rapid & Stripfing Skandal – Ist die Liga mitschuld?
In der heutigen Folge vom Gelb Rot Fußball Talk wird’s wieder heiß! Wir sprechen über den ÖFB Cup unter der Woche, das Bundesliga-Spitzenspiel Sturm Graz gegen Rapid Wien und die Frage: Sind die Rapid-Fans die besten in Europa? Auch bei der Austria Wien brennt’s wieder. Dazu kommt der Stripfing-Skandal: Gehälter können nicht mehr gezahlt werden, die Lizenz ist weg – trägt die Bundesliga Mitschuld an dieser Entwicklung? Wir diskutieren außerdem, ob die 2. Liga überhaupt noch Qualität hat, reden über den Schiedsrichter-Skandal in der Türkei und fragen uns: Könnte sowas auch in Österreich passieren? Zum Abschluss gibt’s einen Blick auf die Champions League "Finalspiele" – PSG gegen Bayern und Real Madrid gegen Liverpool – plus den Ausblick auf die Europacup-Spiele der österreichischen Teams in Europa League und Conference League. FC Red Bull Salzburg vs. Go Ahead Eagles, SK Puntigamer Strum Graz vs. Nottingham Forest. Wie immer mit dabei: Kurt und Frenkie mit ihren Ergebnistipps!
