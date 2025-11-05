Zum Inhalt springenBarrierefrei
GELB-ROT Der Fußball-Talk

Sturm vs. Rapid & Stripfing Skandal – Ist die Liga mitschuld?

krone.tvStaffel 2025Folge 37vom 05.11.2025
Sturm vs. Rapid & Stripfing Skandal – Ist die Liga mitschuld?

Folge 37: Sturm vs. Rapid & Stripfing Skandal – Ist die Liga mitschuld?

45 Min.Folge vom 05.11.2025

In der heutigen Folge vom Gelb Rot Fußball Talk wird’s wieder heiß! Wir sprechen über den ÖFB Cup unter der Woche, das Bundesliga-Spitzenspiel Sturm Graz gegen Rapid Wien und die Frage: Sind die Rapid-Fans die besten in Europa? Auch bei der Austria Wien brennt’s wieder. Dazu kommt der Stripfing-Skandal: Gehälter können nicht mehr gezahlt werden, die Lizenz ist weg – trägt die Bundesliga Mitschuld an dieser Entwicklung? Wir diskutieren außerdem, ob die 2. Liga überhaupt noch Qualität hat, reden über den Schiedsrichter-Skandal in der Türkei und fragen uns: Könnte sowas auch in Österreich passieren? Zum Abschluss gibt’s einen Blick auf die Champions League "Finalspiele" – PSG gegen Bayern und Real Madrid gegen Liverpool – plus den Ausblick auf die Europacup-Spiele der österreichischen Teams in Europa League und Conference League. FC Red Bull Salzburg vs. Go Ahead Eagles, SK Puntigamer Strum Graz vs. Nottingham Forest. Wie immer mit dabei: Kurt und Frenkie mit ihren Ergebnistipps!

