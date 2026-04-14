Vier HLA-Viertelfinalisten ++ EM-Ticket für LadiesJetzt kostenlos streamen
Handball - Das Magazin
Folge 11: Vier HLA-Viertelfinalisten ++ EM-Ticket für Ladies
26 Min.Folge vom 14.04.2026
Mit den JAGS aus Bad Vöslau, Hard, Ferlach und Linz qualifizieren sich gleich vier Teams zwei Runden vor Ablauf der Grunddurchganges für das Viertelfinale. In „Handball – Das Magazin“ sprechen Moderator Martin Grasl und „Krone“-Redakteur Christian Mayerhofer über die nach wie vor vorhandene Spannung im Oberhaus, die Paarungen in den ÖHB-Cup-Finals Ende April sowie die erfolgreiche EM-Qualifikatin des ösetrreichischen Handball-Frauen-Nationalteams.
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