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Playoff-Start in der HLA ++ Graz übernimmt Laterne

krone.tvStaffel 2026Folge 14vom 05.05.2026
Playoff-Start in der HLA ++ Graz übernimmt Laterne

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Folge 14: Playoff-Start in der HLA ++ Graz übernimmt Laterne

28 Min.Folge vom 05.05.2026

Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der gestarteten Playoff-Phase in der HLA Meisterliga. Dabei setzt sich zwei Mal das Heim- und zwei Mal das Auswärtsteam durch. In „Handball – Das Magazin“ blicken Moderator Martin Grasl und Experte Peter Schildhammer auf die spannenden Begegnungen zurück. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Abstiegsrunde und die Mitte Mai stattfindenden WM-Playoff-Spiele der Herren-Nationalteams gegen Polen.

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