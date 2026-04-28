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Handball - Das Magazin

Vorschau aufs Viertelfinale ++ Krems holt Cuptitel

krone.tvStaffel 2026Folge 13vom 28.04.2026
Vorschau aufs Viertelfinale ++ Krems holt Cuptitel

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Folge 13: Vorschau aufs Viertelfinale ++ Krems holt Cuptitel

25 Min.Folge vom 28.04.2026

Nach dem Grunddurchgang ist vor den Playoffs! In der HLA Meisterliga startet am Wochenende das Viertelfinale mit den ersten Spielen der jeweiligen Best-Of-Three-Serien. In „Handball – Das Magazin“ bereiten Sie Moderator Martin Grasl und Experte Christian Pollak auf die Finalphase der Meisterschaft vor. Außerdem schauen wir in die Abstiegsrunde und den zuletzt eingefahrenen Triumph des UHK Krems in den ÖHB-Cup-Finals.

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