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FINALE! Verbales Trainer-Duell vor dem Showdown

krone.tvStaffel 2026Folge 17vom 02.06.2026
FINALE! Verbales Trainer-Duell vor dem Showdown

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Folge 17: FINALE! Verbales Trainer-Duell vor dem Showdown

30 Min.Folge vom 02.06.2026

Ab Mittwoch duellieren sich die JAGS aus Bad Vöslau mit den Fivers aus Wien-Margareten um den HLA Meisterliga-Titel 2026. Die beiden Coaches Sebastia Salvat und Peter Eckl nehmen vor dem ersten Aufeinandertreffen am Mittwoch in „Handball – Das Magazin“ Platz und sprechen über die Erwartungshaltung vor dem Showdown. Außerdem sprechen wir über die Abstiegsrunde und den feststehenden Absteiger aus Hollabrunn sowie den 48. Meistertitel von Hypo NÖ in der WHA Meisterliga.

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