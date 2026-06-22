Titel-Premiere! JAGS-Präsident ist überglücklichJetzt kostenlos streamen
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Folge 18: Titel-Premiere! JAGS-Präsident ist überglücklich
26 Min.Folge vom 22.06.2026
In der HLA Meisterliga fällt am vergangenen Wochenende die Entscheidung im Titelkampf. In eindrucksvoller Manier setzen sich die JAGS aus Bad Vöslau in der Best-Of-Three-Serie gegen die Fivers mit 2:0 durch. In unserer letzten Ausgabe von „Handball – Das Magazin“ spricht Präsident Thomas Schartel über den Saisonverlauf, Erfolgsfaktoren sowie die Playoff-Serie ohne Niederlage.
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