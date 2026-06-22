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Titel-Premiere! JAGS-Präsident ist überglücklich

krone.tvStaffel 2026Folge 18vom 22.06.2026
Titel-Premiere! JAGS-Präsident ist überglücklich

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Folge 18: Titel-Premiere! JAGS-Präsident ist überglücklich

26 Min.Folge vom 22.06.2026

In der HLA Meisterliga fällt am vergangenen Wochenende die Entscheidung im Titelkampf. In eindrucksvoller Manier setzen sich die JAGS aus Bad Vöslau in der Best-Of-Three-Serie gegen die Fivers mit 2:0 durch. In unserer letzten Ausgabe von „Handball – Das Magazin“ spricht Präsident Thomas Schartel über den Saisonverlauf, Erfolgsfaktoren sowie die Playoff-Serie ohne Niederlage.

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